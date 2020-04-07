Kendini yarbay olarak tanıtan kişiden yol kontrolü yapan polise: Maaşın kaç para, ederin kaç para?

Bursa'da trafik polislerinin yaptığı yol kontrolü sırasında yarbay olduğunu iddia eden bir kişi, polis memurlarına "Aramızda kaç gömlek var? Maaşın kaç para, ederin kaç para?" dedi. Bursa Valiliği, söz konusu olayla ilgili soruştturma başlatıldığını açıkladı.

Bursa'da 31 Mart'ta yapılan yol kontrolünde, trafik polislerinin "Nereden geliyorsunuz?" şeklinde soru sorduğu bir kişi önce asker olduğunu belirtti.

"Komiserlere bile askerlik yaptırdım"

Durdurulduğu için tartışmaya başlayan şahıs, polis memuruna hitaben "Komiserlere dahi askerlik yaptırdım." dedi.

Emniyet mensubunun "Ben de askerlik yaptım, hem de şerefli bir şekilde" cevabı üzerine "Ben yarbayım, ne demek benim yarbay olmam ilgilendirmiyor. Bugüne kadar askerlik yaparken iyiydi. Bu kadar mı kaldı geriye" dedi.

"Maaşın kaç para, ederin kaç para?"

Polis memurunun bu sözlere tepki göstermesi üzerine de bir amir gibi "Bağırma, sesini çıkartma benim yanımda. Yarbayım ben yarbay" dedi.



Polis memuruyla tartışmaya devam eden şahıs, bu kez daha inanılmaz bir söz sarf etti ve "Aramızda kaç gömlek var? Maaşın kaç para, ederin kaç para?" dedi.

Öte yandan, söz konusu görüntüler sosyal medyada da büyük tepki çekti. Twitter kullanıcıları "yarbayım ben" ve "yarbayım" etiketleri altında yüzlerce paylaşım yaptı.

Soruşturma başlatıldı

Bursa'da yapılan yol kontrolünde yarbay olduğunu iddia eden ve polislerle tartışan kişi hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bursa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, bugün sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında yol kontrol uygulama noktasındaki polis memurları ile yarbay olduğunu iddia eden araç sürücüsü arasında geçen hakaret içerikli tartışmanın, kentte, İzmir-Bursa otoyolu gişelerinde bulunan polis uygulama noktasında 31 Mart'ta gerçekleştiği belirtildi.