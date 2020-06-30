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Kendilerine verilen protesto alanına itiraz eden avukattan polise: Söyleyin amirlerinize, sen robot musun

30 Haziran 2020 12:48

AKP'nin Meclis'e sunduğu, baroların yapısını ve seçim sistemini değiştirecek kanun teklifine karşı barolar eylemlerine devam ediyor. Avukatlar, İstanbul Barosu'nun çağrısıyla bugün Çağlayan Adliyesinde bir araya geldi.

Eylem için alanda bulunan bir avukatın polisle yaşadığı diyalog kameraya yansıdı. Kendilerine verilen alanın yetersizliğine rağmen polis tarafından sosyal mesafe uyarısı yapılmasına tepki gösteren bir avukat, barikat arkasında duran polislere alanın genişletilmesi gerektiğini söyledi. Polislerin tepkisiz kalması üzerine öfkelenen avukat, "Robotsunuz, saçma sapan insanlarsınız. Yok kovid, yok salgın açıklama yapıyosunuz sonra bunca insanı buraya sıkıştırıyosunuz" dedi. 

TIKLAYIN - Avukatlar baro teklifine karşı Çağlayan Adliyesi'nin önünde toplandı

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