Kemer Belediye'sinden halka ücretsiz 'kahkaha yogası' hizmeti

Antalya Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'ün eşi Neşe Gül, ücretsiz yoga eğitimi veriyor. Neşe Gül, katılımcılara stres atmaları için 'kahkaha yogası' yaptırdı. Kemer Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Gül'ün eşi Neşe Gül, yoga kursunu tamamlayıp eğitmenlik sertifikalarını almasının ardından ilçede ücretsiz yoga eğitimi vermeye başladı. 'Sağlık İçin Birlikte Gülelim' adıyla eğitimler veren Neşe Gül, 'Kahkaha Yoga Kulübü' adıyla yaptırdığı seanslarda, katılımcıların kahkaha atarak stresten kurtulmasını sağlıyor. Nefes terapisi ile başlayan seanslarda daha sonra kahkaha atmaya başlanıyor. 81 kişinin müracaat ettiği kahkaha yogasının ilk seansı, Kuzdere Mahallesi'ndeki Kemer Belediyesi Semt Evi'nde yapıldı. Herkesin hayata pozitif bakması, daha sağlıklı olması için gülmesi gerektiğini belirten Neşe Gül, Yaptığımız etkinliğe 'kahkaha yogası' denilmesinin sebebi 'pranayama' denilen bir nefes tekniği var. Bu nefeslerle başlıyoruz ve diyaframımızı çalıştırıyoruz. Diyaframı çalıştırmamızla birlikte timüs bezimiz harekete geçiyor. Timüs bezi, bütün hormonlarımızı, dengemizi, psikolojimizi ve fiziksel olarak da sağlığımızı kazandıran bir bez. Bunu da ancak kahkahalarla kazanabiliyoruz. O yüzden de bunu erkek, kadın ve yaşlı demeden yaymak istiyoruz diye konuştu. Pilates hocalığı, anne bebek yogası hocalığı, hamile yogası, kahkaha yogası, doğum rehberliği eğitimi aldığını anlatan Neşe Gül, aldığı tüm eğitimler sonunda ücretsiz kurslar verdiğini kaydetti. Gül, Keyif aldığım her şeyi halkımıza da bir şekilde ulaştırmaya çalışıyorum. Bunlar gönüllü yaptığım işler ve karşılığında beklentim yok. Sadece halkımızın yüzü gülsün. Bunun manevi tatmini çok fazla dedi.