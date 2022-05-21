Kemal Kılıçdaroğlu, "Milletin Sesi" mitingi öncesi Gezi aileleri ile görüştü

T24 Özel

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından Maltepe Miting Alanı'nda düzenlenecek 'Milletin Sesi' mitingi için binlerce kişi alanda toplandı.

T24'ün özel görüntüleriyle, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu miting öncesi "Gezi Parkı Şehitleri'nin aileleri ile Gezi Parkı Davası kapsamında haklarında mahkumiyet kararı verilenlerin aileler" ile bir araya geldi. Bu kısa sohbet sonrası CHP milletvekilleri ve Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sahneye kadar Kemal Kılıçdaroğlu'na eşlik etti.