Kemal Bülbül'den HDP'ye yüklenen Bakan Soylu'ya: Sen Esat Oktay Yıldıran isen biz de Kemal Pir'iz

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde HDP'li belediyelere kayyım atanmasıyla ilgili ''Ohh paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki gösterdi. "Sanki kürsüde Süleyman Soylu değil de Yeşil vardı, sanki kürsüde Esat Oktay Yıldıran vardı" diyen Bülbül, "Esat Oktay Yıldıran gibi bizi, muhalefeti, Kürt halkını tehdit eden şunu söylüyoruz; 'Sen Esat Oktay Yıldıran isen biz de Kemal Pir'iz" dedi.

Soylu'nun bu sözlerine sert tepki gösteren HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, ''Bir daha haddini aşıp seçilmişleri tehdit ederken üçüncü sınıf emniyet görevlisi sıfatıyla değil Bakan sıfatıyla konuşasın'' ifadelerini kullandı. Cumartesi günü TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında HDP'li vekiller kendi partilerinin adaylarının kazandığı belediyelere kayyum atanmasını eleştirirken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ohhh, paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor, oh, oh!" demiş, HDP'li vekiller ile Soylu arasında sözlü tartışmalar yaşanmıştı. TIKLAYINIZ - Süleyman Soylu ile HDP milletvekilleri arasındaki tartışmada neler yaşandı?