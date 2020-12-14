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Kemal Bülbül'den HDP'ye yüklenen Bakan Soylu'ya: Sen Esat Oktay Yıldıran isen biz de Kemal Pir'iz

"Bir daha haddini aşıp, seçilmişleri tehdit ederken Bakan sıfatıyla konuşasın''

14 Aralık 2020 13:27

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde HDP'li belediyelere kayyım atanmasıyla ilgili ''Ohh paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki gösterdi. "Sanki kürsüde Süleyman Soylu değil de Yeşil vardı, sanki kürsüde Esat Oktay Yıldıran vardı" diyen Bülbül, "Esat Oktay Yıldıran gibi bizi, muhalefeti, Kürt halkını tehdit eden şunu söylüyoruz; 'Sen Esat Oktay Yıldıran isen biz de Kemal Pir'iz" dedi.

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