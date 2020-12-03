Kazdağları'nda 'ağaç' nöbeti tutanlar 200 bin lira icra ile karşı karşıya

Kazdağları’nda Alamos Gold şirketinin altın madeni projesine karşı 425 gün nöbet tutan yaşam savunucularına Çanakkale Valiliği tarafından "pandemi kurallarına uymadıkları" gerekçesiyle toplamda 500 bin liradan fazla idari para cezası kesildi.

Para cezalarıyla ilgili dayanışma kampanyası başlatıldı.

Kampanya metninde "Cezalara karşı hukuki itirazlar yapıldı. Ancak süreç tamamlanmadan haciz emirleri gelmeye başladı" denildi.

"Her Yer Kazdağları" inisiyatifi haciz işlemlerine karşı Fongogo sitesinde dayanışma kampanyası başlattı. Amaç haciz işlemlerine karşı 200 bin lirayı toplayabilmek.

T24'e süreçle ilgili bilgi veren Serkan Kabak, hedefin 200 bin lira belirlenmesinin sebebini şöyle açıkladı; "Hukuki itirazlarımızı yaptık. Bazı cezalar en üst limitten (3180 lira) kesilmişti. İtirazlar sonrası mahkeme, 'en alt limitten (789 lira) kesilmeliydi' şeklinde belirtti. Burada cezanın 3'te 1 oranından fazla azalması söz konusu. Ortalama bir rakam olarak öngördüğümüz tutar bu."

Şu ana kadar 85 bin liradan fazla yardım toplandı.

Dava açtılar

'Her Yer Kazdağları' inisiyatifi verilen cezaların Anayasa'ya aykırı olduğunu belirterek, cezaların iptali için bir dava süreci başlattıklarını söyledi.

Kabak, hukuki süreci şöyle anlattı;

"Dava etmeden önce Çanakkale Valiliği'ne idari başvuruda bulunmuştuk. Bu idari başvuruya da iki ay içerisinde yanıt gelmemesi durumunda dava yoluna gidebiliyorduk. Yanıt gelmedi. İki ay sonra da dava ettik. Önce iç hukuk yollarını tüketeceğiz, en son da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) kadar taşıyacağız"

"Hâlâ bir aradayız, mücadeleye devam ediyoruz"

Kirazlı'da tuttukları nöbet alanına 1,5 ay önce dozerlerle girildiğini ve nöbet alanının çitlerle kapatıldığını hatırlatan Kabak, "Hali hazırda o yörenin köylerinde yaşayan insanlarla köylerde madene karşı mücadelemize devam ediyoruz. Hâlâ bir aradayız" dedi.

Alamos Gold'un faaliyetleri ekim ayında durmuştu

Kazdağları Kirazlı mevkinde altın arama projesini yürüten Kanadalı firma Alamos Gold ekim ayında inşaat ruhsatının yenilenmediği gerekçesiyle bölgedeki faaliyetlerini durdurduğunu açıklamıştı.

Şirket Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile temas halinde olduğunu belirterek ruhsat yenileme işlemi için bakanlığın beklendiğini vurgulamıştı.

Proje alanı ise 27 Ekim 2020'de Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne tahsis edilmişti.

Kampanya metni şöyle:

Kazdağları Dayanışma Çağrısı Bir ağaç nasıl toprağa sıkı sıkı tutunup kök salarsa biz de öyle bağlıyız tüm ağaçlara, ormanlara ve Kazdağları’na.



350 bin ağacı katledip, kurdu kuşu sincapı yuvasıdan eden Alamos Gold’un altın madeni projesine karşı 425 gün kar kış, yağmur fırtına demeden çadırlarımızla nöbet tuttuk. 4 mevsim geçirdik gözümüz gibi koruduğumuz Kazdağları'nın yamacında. Alamos Gold’un patlatıp yok etmek istediği Balaban Tepesinin eteğinde çadırlarımızda uyuduk, o bize göz kulak oldu biz de ona. İçme suyumuz zehirlenmesin, daha fazla ağaç kesilmesin diye her türlü zorluğa rağmen mücadelemizden vazgeçmedik. Maden işletmesi kapanana ve tahrip ettikleri alan onarılana kadar Kazdağları’nı terketmeyeceğimize, haklı mücadelemizi kazanana kadar direneceğimize, her ağacı tek tek savunacağımıza söz verdik.



Ne yazık ki bu süreçte Kazdağları’ndaki yüzbinlerce ağacı ve barındırdığı yaşamı yok edenler yerine bize cezalar kestiler. Yaşanan salgın bahane edilerek toplamda 500 bin lirayı aşan para cezalarıyla karşı karşıya bırakıldık. Kesilen cezalara itiraz ettik, hukuki süreci başlattık ancak bu süreç tamamlanmadan haciz emirleri gelmeye başladı.



Karşı karşıya kaldığımız hacizleri durdurabilmek, yaşamdan yana olan herkes için bir umut olan ve ağacın, sincabın, karacanın hakkını savunanların vicdanıyla büyüyen bu mücadeleye devam edebilmek için şimdi herkesin desteğine ihtiyacımız var. Biliyoruz ki yanımızda, kalbi Kazdağları için atan milyonlar var.



Her zaman yanımızda olduğunuz ve desteğiniz için teşekkürlerimizle...



Kazdağları Yaşam Nöbeti Kazdağları’ndaki metalik madencilik saldırısı, yaklaşık 10 yıldır devam ediyor. Ancak Kanadalı Alamos Gold ve yerli iştiraki Doğu Biga Madencilik’in Kirazlı’da, altın madeni için yaklaşık 350 bin ağacı katledişi, bardağı taşıran son damla oldu. Yıllardır süren hukuki mücadelede olumlu sonuç alınamayınca, son çare olarak 26 Temmuz 2019’da Kazdağları'nda yaşam nöbeti başladı. 425 gün boyunca Kazdağları Kirazlı köyü Balaban mevkinde devam eden çadırlı nöbet, ülke ve dünya çapında büyük ses getirdi. Dünya iklim kriziyle boğuşurken, tüm dağlarımız, derelerimiz, ormanlarımız rant projelerine peşkeş çekilip yok ediliyor. Böyle bir dönemde Kazdağları’nda yükselen ses, tüm Türkiye’nin doğasının, para uğruna katledilmesi karşısında bir haykırışa dönüştü.



Ekoloji mücadelelerinin, dayanışmanın ve umudun simgesi haline gelen Kazdağları nöbeti, tüm Türkiye’deki ekolojik yıkımların da gündem olmasını, gözle görülür olmasını sağladı.



13 Ekim 2019'da şirketin on yıllık işletme ruhsatı süresi doldu ve yoğun kamuoyu tepkisi ve Kazdağları yaşam nöbeti sayesinde yenilenmedi. Müdahale edilmeyen alan tekrar yeşermeye, kesilen ağaçlar köklerinden filizlenmeye başladı. Kazdağları’ndaki tek tehlike ne yazık ki sadece Alamos Gold değil; yerli ve yabancı bir çok maden ve enerji şirketi sırada bekliyor.

Kampanyayla ilgili detaylı bilgiye şuradan ulaşabilirsiniz - KAZDAĞLARI DAYANIŞMA ÇAĞRISI