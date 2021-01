Kazdağları'nda 'ağaç' nöbeti tutanlar 200 bin lira icra ile karşı karşıya

Kazdağları Dayanışma Çağrısı Bir ağaç nasıl toprağa sıkı sıkı tutunup kök salarsa biz de öyle bağlıyız tüm ağaçlara, ormanlara ve Kazdağları’na.



350 bin ağacı katledip, kurdu kuşu sincapı yuvasıdan eden Alamos Gold’un altın madeni projesine karşı 425 gün kar kış, yağmur fırtına demeden çadırlarımızla nöbet tuttuk. 4 mevsim geçirdik gözümüz gibi koruduğumuz Kazdağları'nın yamacında. Alamos Gold’un patlatıp yok etmek istediği Balaban Tepesinin eteğinde çadırlarımızda uyuduk, o bize göz kulak oldu biz de ona. İçme suyumuz zehirlenmesin, daha fazla ağaç kesilmesin diye her türlü zorluğa rağmen mücadelemizden vazgeçmedik. Maden işletmesi kapanana ve tahrip ettikleri alan onarılana kadar Kazdağları’nı terketmeyeceğimize, haklı mücadelemizi kazanana kadar direneceğimize, her ağacı tek tek savunacağımıza söz verdik.



Ne yazık ki bu süreçte Kazdağları’ndaki yüzbinlerce ağacı ve barındırdığı yaşamı yok edenler yerine bize cezalar kestiler. Yaşanan salgın bahane edilerek toplamda 500 bin lirayı aşan para cezalarıyla karşı karşıya bırakıldık. Kesilen cezalara itiraz ettik, hukuki süreci başlattık ancak bu süreç tamamlanmadan haciz emirleri gelmeye başladı.



Karşı karşıya kaldığımız hacizleri durdurabilmek, yaşamdan yana olan herkes için bir umut olan ve ağacın, sincabın, karacanın hakkını savunanların vicdanıyla büyüyen bu mücadeleye devam edebilmek için şimdi herkesin desteğine ihtiyacımız var. Biliyoruz ki yanımızda, kalbi Kazdağları için atan milyonlar var.



Her zaman yanımızda olduğunuz ve desteğiniz için teşekkürlerimizle...



Kazdağları Yaşam Nöbeti Kazdağları’ndaki metalik madencilik saldırısı, yaklaşık 10 yıldır devam ediyor. Ancak Kanadalı Alamos Gold ve yerli iştiraki Doğu Biga Madencilik’in Kirazlı’da, altın madeni için yaklaşık 350 bin ağacı katledişi, bardağı taşıran son damla oldu. Yıllardır süren hukuki mücadelede olumlu sonuç alınamayınca, son çare olarak 26 Temmuz 2019’da Kazdağları'nda yaşam nöbeti başladı. 425 gün boyunca Kazdağları Kirazlı köyü Balaban mevkinde devam eden çadırlı nöbet, ülke ve dünya çapında büyük ses getirdi. Dünya iklim kriziyle boğuşurken, tüm dağlarımız, derelerimiz, ormanlarımız rant projelerine peşkeş çekilip yok ediliyor. Böyle bir dönemde Kazdağları’nda yükselen ses, tüm Türkiye’nin doğasının, para uğruna katledilmesi karşısında bir haykırışa dönüştü.



Ekoloji mücadelelerinin, dayanışmanın ve umudun simgesi haline gelen Kazdağları nöbeti, tüm Türkiye’deki ekolojik yıkımların da gündem olmasını, gözle görülür olmasını sağladı.



13 Ekim 2019'da şirketin on yıllık işletme ruhsatı süresi doldu ve yoğun kamuoyu tepkisi ve Kazdağları yaşam nöbeti sayesinde yenilenmedi. Müdahale edilmeyen alan tekrar yeşermeye, kesilen ağaçlar köklerinden filizlenmeye başladı. Kazdağları’ndaki tek tehlike ne yazık ki sadece Alamos Gold değil; yerli ve yabancı bir çok maden ve enerji şirketi sırada bekliyor.