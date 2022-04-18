1 Mayıs açıklamasına polis müdahalesi; gazeteciler kollarından tutularak dışarı atıldı; çok sayıda gözaltı var

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul İl Örgütü, Taksim Kazancı Yokuşu’nda yapmak istediği 1 Mayıs açıklamasına polis müdahale etti. Gazetecileri alana almamak için müdahalede bulunan polis, bazı gazetecileri kollarından tuttarak dışarı attı. Aralarında HDK ve HDP'den kişilerin de olduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

HDK ve HDP İstanbul İl Örgütü, 1 Mayıs deklarasyonunu açıklamak ve 1977 1 Mayısında yaşamını yitirenleri anmak için Taksim’de bulunan Kazancı Yokuşu’nda bir araya geldi. Açıklamaya HDK Eş Sözcüleri Esengül Demir ve Cengiz Çiçek, HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm ile çok sayıda siyasi parti temsilcisi katıldı.

"1 Mayıs izinli, çağrısı yasak"

Gözaltıların ardından Kazancı Yokuşu'nda HDP İstanbul Milletvekili Züheyha Gülüm açıklama yaptı. “Madem 1 Mayıs izinli neden çağrımız yasaklı” diyerek yaşananlara tepki gösteren Gülüm şunları söyledi:

"Her zamanki gibi yasakçı anlayış, 1 Mayıs’a izin veren ama 1 Mayıs’a hazırlık sürecinde kitlesel geçmesinin önüne geçmek isteyen anlayış bir kez daha hazırlık kapsamında yapılmak istenen, 77’de kaybettiğimiz arkadaşlarımızın anmasına gelenleri gözaltına aldı.

Bu anlayışı yakından tanıyoruz. İşçilerin, emekçilerin taleplerini görmezden gelen, işçilere emekçilere kölelik koşulları dayatan, sermayeden yana tutum alan, sürekli sermayeyi kollayan anlayış bir kez daha 1977 1 Mayısında yitirdiklerimizi anmamınız önüne geçmiş durumda.

Arkadaşlarımız gözaltına alındı. Neden? Anmak istedikleri için. Arkadaşlarımızı anmak, bir daha 1 Mayıslarda katliamlar yaşanması demek için. 1 Mayıs’a katılım çağrısı yapmak için buradaydık. Madem 1 Mayıs’a izin verildi, neden tarihsel günlerimizde anmalarımız, burada yapılmak istenen çağrılarımız yasaklanıyor."

"Basın susarsa herkes susar"

Artı TV muhabiri Meral Danyıldız, sosyal medya hesabıdan polisn gazetecilere müdahale ettiği anları paylaşarak tepki gösterdi. Danyıldız paylaşımında "Türkiye'de biz gazetecilerin çekim ve haber yapmak için verdiği mücadele. @frtysr_ kollarımızdan tutularak dışarı fırlatıldığımız anları yakalamış. Defalarca "gazeteciyim" dememe rağmen durum bu. Artık görüntü aldırmamak bir rutin haline geldi. Basın susarsa herkes susar" dedi.

Çok sayıda gözaltı

Gözaltına alınan isimler şöyle: HDK Eş Sözcüleri Esengül Demir ve Cengiz Çiçek, HDK İstanbul Eş Sözcüleri Erkan Tepeli ve Aynur Cengiz, Esengül Demir, Cengiz Çiçek, HDP İstanbul İl Eşbaşkanı Ferhat Encü, SYKP İstanbul İl Eş Başkanı Roni Gören, Fatma İnce, Ramazan Yurttapan, Gurbet Aydoğan, Atilla Özdoğan, Mehmet Sait Bor, Besra İşsever, Mehmet Karadağ, Sedat Şenoğlu, Sinan Gökçe, Kadriye Doğan, Nuri Cemal Çilingir, Hakan Dilmeç, Tarık Oruç, Yavuz Okçuoğlu, ve Mesut Çelebioğlu.