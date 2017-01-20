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Kaza yaptı, sinirlenip aracını ateşe verdi!

20 Ocak 2017 13:55

Bursa'da Ankara gidiş istikametine doğru ilerleyen ü Ali K. Davutdede Metro İstasyonu'na geldiğinde önünde seyir halinde olan Murat Ö.'nün kullandığı araca arkadan çarptı. Kazanın ardından sürücülerin birbirleriyle anlaşamaması üzerine, tartışma çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri sürücüleri sakinleştirmeye çalışırken, alkollü olduğu iddia edile Ali K. aracının koltuk kılıfını çıkartarak çakmakla tutuşturdu ve arabasının içine attı. Koltuk içindeki süngerin tutuşmasıyla alevler kısa sürede aracı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alev topuna dönen aracı kısa sürede söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.

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