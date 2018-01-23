Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica maç sonrası Cüneyt Çakır'a isyan etti: Hakemin yardımlarıyla ilk 15 dakikada 2 gol yedik

Galatasaray'a evinde 3-1 mağlup olan Kayserispor'da maçın hakemi Cüneyt Çakır'a tepki var. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Marius Sumudica, maçın hakemi Cüneyt Çakır'ı eleştirirken şu ifadeleri kullandı: “Hakemin yardımlarıyla ilk 15 dakikada 2 gol yedik. Bu zamana kadar hakemler hakkında bir şey söylemedim. Tamam ben de buradan iyi oynadığımızı söylemeyeceğim. Galatasaray büyük bir camia bunu biliyoruz ama attığı ilk gol 1 metre ofsayt. Daha sonra ikinci golü yedik. İkincisi Umut'un pozisyonu, kaleci ile karşı karşıya kalacağı pozisyon. Herkes gördü bunu ama Türkiye'nin en iyi hakemi var sahada. İkinci yarıya iyi başladık, golü de bulduk. Beraberliği yakalayacak fırsatlar da ele geçirdik. Ben anlamıyorum, Galatasaray gibi büyük bir camianın futbolcuları 5 defa yerde yatarak zaman geçirmeye çalıştırlar. Hakem buna izin verirse kazanmak da böyle kolay olur. İyi oynamaya başlıyorsunuz, oyunu hızlandırıyorsunuz, rakibimiz yerde yatarak yavaşlatıyor. Hakem bir defa bile uyarmadı Muslera'yı. Maçı kaybettik ama sadece bu sebepler değil. İlk yarı iyi oynamadık. Ama ikinci yarı onlardan iyi oynadığımızı siz de görmüşsünüzdür. Futbol böyle bir şey. İlk maçı Galatasaray'a yine kaybetmiştik. Bu takım 30 puanı sahada mücadele ederek kazandı. Bizim lehimize hiçbir hata hatırlamıyorum ki 3 puan kazanalım. Daha fazla konuşmak istemiyorum” ifadelerini kullandı.