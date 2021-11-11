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Kayserili vatandaş: 600 milletvekilimiz var, bin 800 liraya bir tanesi geçinsin, ben her ay maaşımı ona vereceğim

"Ülkenin hali harap, geleceğimizi hiç iyi görmüyorum”

11 Kasım 2021 21:20

Kayseri'de bin 800 lira emekli maaşı aldığını söyleyen bir vatandaş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'na “600 tane milletvekilimiz var. Bin 800 liraya bir tanesi geçinsin, ben her ay maaşımı ona vereceğim” dedi.

Veli Ağbaba başkanlığındaki CHP heyeti, Kayseri’deki bir kahvehanede yurttaşların sorunun dinledi. Emekli olmasına rağmen inşaata giderek günlük yevmiye ile çalıştığını, bin 800 lira emekli maaşıyla geçinemediğini söyleyen bir yurttaş, “Siz de vekilsiniz, 600 tane milletvekilimiz var. Bin 800 liraya bir tanesi geçinsin, ben her ay maaşımı ona vereceğim. Ülkenin hali harap. Geleceğimizi hiç iyi görmüyorum” diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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