Kayıp ihbarı yapılan adamın cesedi dinozor heykelinin içinden çıktı

İspanya Barcelona'da bir adamın cansız bedeni, hakkında kayıp ihbarı yapılmasından bir kaç saat sonra, şehirdeki dinozor heykelinin bacak kısmında bulundu. Ceset heykelin içinden çıkarılırken, olay hakkında soruşturma başlatıldı.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Barcelona'nın Santa Coloma de Gramenet bölgesinde, bir sinemanın tanıtım reklamı için konulan ve uzun süredir bölgede bulunan bir dinozor heykelinin bacak kısmında, saatler önce hakkında kayıp ihbarı yapılan bir adamın cansız bedeni bulundu.

İsmi açıklanmayan ve evsiz olduğu belirtilen adamın cesedi, dinazorun etrafında oyun oynayan baba-oğul tarafından fark edildi.

Babanın durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri adamın cansız bedenini dinozor heykelinin içinden çıkardı.

​Yerel gazete El Periódico'ya konuşan bir polis yetkilisi, kayıp ihbarının adamın ailesi tarafından yapıldığını ve iki gündür kendisine ulaşamadıklarını aktardıklarını söyledi.

Diğer yerel medya kaynakları ise olayın cinayet olduğuna dair bir işaret olmadığını, adamın dinozorun içine düşürdüğü cep telefonunu almaya çalışırken hayatını kaybettiğini yazdı.

​İspanya Polis Teşkilatı ise henüz kesin bir ipucuna ulaşamadıklarını, olayın otopsi sonrası aydınlanacağını bildirdi.