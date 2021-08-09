Kayıp 3 kız çocuğunun Avcılar'daki son görüntüleri ortaya çıktı

Hadımköy'de kaybolan 3 kız çocuğun Avcılar'da güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Hadımköy'de kaybolan Eslem Tuana Yüksel (15), Efsa Yüksel (13) ve Nazar Memiş (11) isimli 3 kız çocuğunu arama çalışmaları devam ediyor. Kızlardan birine ait eşyalar Avcılar sahilde bulundu. Kızların ilçedeki bir tuvalete girip çıkarken güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. 3 kızın Avcılar'da görüldüğünün tespit edilmesi üzerine çalışmalar bu ilçede yoğunlaştı.

Öte yandan kayıp üç kız çocuğundan birine ait eşyalar Avcılar sahilde bulundu. Bulunan kıyafetlerin kızına ait olduğunu doğrulayan anne Semiha Memiş, kızına seslenerek, "Kızım korkma, ara. Yeter ki anne baba gel de" ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - Hadımköy'de kayıp kız çocuklarınından birine ait eşyalar Avcılar sahilde bulundu

Kaynak: DHA