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Kayıp 3 kız çocuğunun Avcılar'daki son görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Hadımköy'de kaybolan 3 kız çocuğunun Avcılar ilçesinde son görüntüleri ortaya çıktı

09 Ağustos 2021 19:47

İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Hadımköy'de kaybolan 3 kız çocuğunun Avcılar ilçesinde son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kızların tuvalete gidip geldiği görülüyor.

Hadımköy'de kaybolan 3 kız çocuğun Avcılar'da güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Hadımköy'de kaybolan Eslem Tuana Yüksel (15), Efsa Yüksel (13) ve Nazar Memiş (11) isimli 3 kız çocuğunu arama çalışmaları devam ediyor. Kızlardan birine ait eşyalar Avcılar sahilde bulundu. Kızların ilçedeki bir tuvalete girip çıkarken güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. 3 kızın Avcılar'da görüldüğünün tespit edilmesi üzerine çalışmalar bu ilçede yoğunlaştı.

Öte yandan kayıp üç kız çocuğundan birine ait eşyalar Avcılar sahilde bulundu. Bulunan kıyafetlerin kızına ait olduğunu doğrulayan anne Semiha Memiş, kızına seslenerek, "Kızım korkma, ara. Yeter ki anne baba gel de" ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - Hadımköy'de kayıp kız çocuklarınından birine ait eşyalar Avcılar sahilde bulundu

Kaynak: DHA

 

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