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Hadımköy'de kayıp kız çocuklarınından birine ait eşyalar Avcılar sahilde bulundu

Eşyaların fotoğrafını gören anne Memiş de eşyaların kızına ait olduğunu doğruladı

09 Ağustos 2021 18:03

Hadımköy'de kayıp üç kız çocuğundan birine ait eşyalar Avcılar sahilde bulundu. Bulunan kıyafetlerin kızına ait olduğunu doğrulayan anne Semiha Memiş, kızına seslenerek, "Kızım korkma, ara. Yeter ki anne baba gel de" ifadelerini kullandı.

Hadımköy’de kaybolan Eslem Tuana Yüksel (15), Efsa Yüksel (13) ve Nazar Memiş (11) isimli 3 kız çocuğunu arama çalışmaları devam ediyor. Polis ekipleri, İstanbul'un dört bir yanında kayıp çocukların izini sürüyor. Kızlardan Nazar Memiş'e ait eşyalar polis ekipleri tarafından Avcılar sahilinde bulundu. Eşyaların fotoğrafını gören Memiş de eşyaların kızına ait olduğunu doğruladı.

Kızlara dünden beri ulaşamadıklarını söyleyen Semiha Memiş, "Akşam 5 civarı piknik yapacağız diye eve geldiler. 6-7 lira civarı para aldı dondurma alacağım dedi. Baktım elinde çanta var bu niye dedim. Örtü sereceğiz, oyuncaklarla da oynayacağız dedi. Yine de baktım çantaya gerçekten oyuncak vardı" ifadelerini kullandı.

Kızına seslenen ı anne Memiş, "Kızım korkma ara. Anne baba gel de yeter ki" ifadelerini kullandı.
Vatandaşlara da çağrıda bulunan Memiş, "Allah rızası için gören bilen varsa tutsun ellerinden polise ulaşsın" diye konuştu. 

Avcılar sahilde bulunan eşyaların kızına ait olduğunu söyleyen anne, "Evet bir iki oyuncak türü eşyalar ona ait. Gördüğüm fotoğraflarda çantada gördüğüm eşyalar 2 parça tanıdım. Onun eşyaları" dedi.


Eslem Tuana Yüksel ve Efsa Yüksel'in anneleri Semra Yüksel ise "Anne piknik yapacağız dediler. Zeytin peynir aldılar. Biraz da oyuncak aldılar bebeklere dikiş yapmak için. 17.30'a çıkıyorlar bir daha da haber alamadık. Biz de bekliyoruz" dedi.

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