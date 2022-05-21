Kavgayı ayırırken taksisi çalındı, hırsız çaldığı arabayla kaza yaptı

Adana'da Erhan Z.’nin (27) kavga ettiği Necmican K.’nin elinden kurtulup üzerinde anahtarı bulunan taksiye binerek kaçarken kaza yaptığı olaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Erhan Z.’nin (27), Buket K.'yi (23) takip edip laf attığı, genç kadının yardım istediği eşi Necmican K.'nin de kendisini darbettiği, kavgayı ayırmaya çalışan taksicinin de aracını çaldığı belirtildi.

Polisin peşine düştüğü Erhan Z., Seyhan ilçesi Necip Fazıl Bulvarı'na çıktığı sırada direksiyon kontrolünü kaybetti. Taksi, bir binanın duvarına çarptı. Yaralanan Erhan Z., polisin çağırdığı ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, tedavisinin ardından da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erhan Z., çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.