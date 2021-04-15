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Kavgaya karışan oyuncu Mustafa Üstündağ: Bilmediğim olaylar arasında kaldım

"Ben olayları ayırmaya çalışıyorum ama bana ve kız arkadaşıma tekme attılar"

15 Nisan 2021 21:38

Silahlı kavgada gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan oyuncu Mustafa Üstündağ, yaşananlarla ilgili konuştu. 'Bir anda 40 kişinin etraflarını sardığını' söyleyen Üstündağ, "Ben olayları ayırmaya çalışıyorum ama bana ve kız arkadaşıma tekme attılar. Kısaca bilmediğim olaylar arasında kaldım" dedi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Ralli Kupası töreninin ardından oyuncu Mustafa Üstündağ ve beraberindeki 5 kişi, ralli sırasında yaşanan kazayla ilgili komite üyelerini ihmalkarlıkla eleştirdi.

Daha sonra Üstündağ ve beraberindekiler ile komite üyeleri ve federasyon yetkilileri arasında tartışma çıktı. Kavgaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalı üzerinden canlı yayınına konuk olan Üstündağ, yaşanan kavgayı şu sözlerle anlattı:

"Böyle anlamsız bir gündem yarattığım için çok üzgünüm. Olayların içinde değilim. Beni Ralli Kupası'na davet ettiler ve 'kupa töreninde siz de olun' dediler. Ben, kız arkadaşım, arkadaşım ve arkadaşımın eşi ile kupa törenine gittik. Yarış bitti, epey bir zaman geçti, arkadaşım gelmedi."

"Polisi 7 kez aradım, fakat gelen giden olmadı"

"Ben de çevremdekilere durumu sordum. Cevap alamadım. Sonrasında bana kaza olduğunu söylediler. Fakat ambulans yoktu. Ben de; 'Böyle bir yarışma yapıyorsunuz; ambulans yok. Bunu her yerde paylaşacağım' dedim. Sonrasında arkamda bir arbede çıktı. Bize saldırdılar, bir anda 40 kişi etrafımızı sardı. Bodrum'da bir esnaf ağabeyimi aradım. Onlar geldi, onları da dövdüler. Polisi 7 kez aradım fakat gelen-giden olmadı. Yaralama olayı da şu şekilde oldu."

"Ben olayları ayırmaya çalışıyorum"

"Arbede çıkıyor, arbede de silah patlıyor ve arkadaşım kendi arkadaşını vuruyor. Ben olayları ayırmaya çalışıyorum ama bana ve kız arkadaşıma tekme atıyorlar... Bana diyorlar 'artist misin?' Ben de 'Evet artistim!' dedim. Kısaca ben bilmediğim olaylar arasında kaldım."

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