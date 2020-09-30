Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde mart ayından bu yana 95 sağlık çalışanı Koronavirüse yakalandı

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Ergül, mart ayından itibaren 95 hastane çalışanının Koronavirüse yakalandığını söyledi.



Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Ergül, korona virüs ile yapılan mücadeleyi basın mensuplarına anlattı. Basın mensuplarına Covid19 birimini gezdiren ve yoğun bakımdaki hastaların durumu hakkında bilgiler veren Başhekim Prof. Dr. Ergül, aynı zamanda Mart ayından itibaren şu ana kadar hastane personelinden 95 kişinin Covid-19'a yakalandığını açıkladı.

Yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerle de görüşen basın mensupları, entübe edilen hastaların tedavi sürecini de gözlemledi. Basın mensupları, sağlık çalışanlarının salgına karşı verilen mücadelesini yerinde gezerek görevlilerden de bilgiler aldı.