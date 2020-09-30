T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde mart ayından bu yana 95 sağlık çalışanı Koronavirüse yakalandı

"Şu anda hepsi aramızda tekrar görevlerinin başında"

30 Eylül 2020 11:56

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Ergül, mart ayından itibaren  95 hastane çalışanının Koronavirüse yakalandığını söyledi.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Ergül, korona virüs ile yapılan mücadeleyi basın mensuplarına anlattı. Basın mensuplarına Covid19 birimini gezdiren ve yoğun bakımdaki hastaların durumu hakkında bilgiler veren Başhekim Prof. Dr. Ergül, aynı zamanda Mart ayından itibaren şu ana kadar hastane personelinden 95 kişinin Covid-19'a yakalandığını açıkladı.

Yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerle de görüşen basın mensupları, entübe edilen hastaların tedavi sürecini de gözlemledi. Basın mensupları, sağlık çalışanlarının salgına karşı verilen mücadelesini yerinde gezerek görevlilerden de bilgiler aldı.

ETİKETLER

Kastamonu Eğitim ve Araştırma HastanesiProf. Dr. Zafer Ergülbaşhekimkoronavirüscovid-19vaka sayısısağlık çalışanları

Diğer Videolar

Gündem olan video: 'Karla kaplı çölde koşan develer'

Ceza yiyen vatandaştan polise: Sen maskeni hiç indirmiyor musun akşama kadar?

Gaziantep'te adli tıp görevlilerine saldırı böyle görüntülendi

Ekrem İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanlığının soruşturma kararı sonrası ilk açıklama

İstediği telefonu alabilmek için böbreğini satan gençten kötü haber...

Fransa Kraliçesi Antoinette'in ayakkabısı 43 bin 750 euroya satıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Netflix dizisi ‘Bir Başkadır’ yayında: 8 bölümde 'Türkiye gerçeği'...

MasterChef'in çekimleri öncesi kavga...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'Ferdi Özbeğen, hayatını paylaştığı Hilmi Mutlu'yu evlat edinmişti'...

Ekrem İmamoğlu, bulaşıcı hastalıktan yaşamını yitirenlerin sayısını açıkladı...

"Türkiye'ye gelecek olan Pompeo, Çavuşoğlu'nun Ankara teklifini reddetti, mevkidaşını İstanbul'a...

Columbia Global Centers Direktörü Taha: Türeci ve Şahin Almanya yerine Türkiye’de...

Erdoğan: Sözde paçavralar maalesef kendi cumhurbaşkanını Güney Kıbrıs'ın sözde cumhurbaşkanına...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Netflix dizisi ‘Bir Başkadır’ yayında: 8 bölümde 'Türkiye gerçeği'...

MasterChef'in çekimleri öncesi kavga...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24