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Kastamonu'da Koronavirüs'ü yenen 3 kişi, alkışlarla taburcu edildi

21 Nisan 2020 17:23

Kastamonu'da yeni tip Koronavirüs testleri pozitif çıkan ve hastanede tedavi altına alınan aralarında sağlık çalışanının da bulunduğu 3 kişi daha, alkışlar eşliğinde taburcu edildi. 

Kastamonu'da yeni tip Koronavirüs salgını sonrasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve testleri pozitif çıkan 3 kişi, yaklaşık 14 günlük tedavileri sonrasında taburcu edildi. 
Hastalar taburcu edilirken, sağlık çalışanları onları alkışlarla uğurladı.

Diğer yandan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Erman Yiğit tedavi gördüğü aynı hastaneden taburcu oldu. 14 günlük tedavinin ardından 71 yaşındaki Ahmet Eş Cide ilçesine, 57 yaşındaki Ayşe Şahin ise Tosya ilçesine uğurlandı. 

 

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