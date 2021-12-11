Kars’taki Halk Emek büfelerinde yaklaşık 10 bin ekmek yarım saat içinde tükendi

Kars’ta ekmek fiyatının 2,5 liraya yükselmesinin ardından vatandaşlar, belediyenin Halk Ekmek büfelerine yöneldi. 1.5 liraya satılan ekmek için uzun kuyruklar oluştu. Büfelerdeki ekmekler dakikalar içinde tükendi.

Kars Fırıncılar ve Lokantacılar Odası’nin bir ay içinde aldığı iki zam kararının ardından 210 gram ekmeğin 2,5 liraya çıktı. Kars Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası ise 220 gram ekmeği 1.5 liraya satmaya devam etti. Vatandaş, kentin çeşitli noktalarındaki Halk Ekmek büfelerine yöneldi. Sabah ve öğlen olmak üzere 10 ayrı noktada bulunan Halk Ekmek büfelerinde satışı yapılan yaklaşık 10 bin ekmeğin yarım saat içinde tükendiği görüldü.

Halk Ekmek kuyruğunda bekleyen Bahattin Özişti; iki saat sıra beklediğini, ekmeğin bazı yerlerde üç lira, bazı yerlerde ise 2,5 liraya satıldığını aktardı, “Vay halimize, Allah bize yardım etsin” dedi.

Nurettin Reşitoğlu ise “Her şey pahalandı, devlet bize baksın. Belediye de ekmeği 2 lira yaparsa biz aç kalırız” diye konuştu.

Kaynak: Anka Haber Ajansı