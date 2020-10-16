Kardeşinin öldürüldüğünü öğrenince canlı yayında sinir krizi geçirdi

Olayın olduğu sırada Emre ile birlikte konteynırın içinde oturduklarını söyleyen Kadir Bekçi, Cemal ile Aziz'in oraya geldiğini ve Cemal'in Emre'ye vurduğunu söyledi. Bunun sonucunda Emre'nin öldüğünü ifade etti.

Olaydan iki gün sonra Cemal'in akrabaları tarafından tehdit edildiğini söyleyen Kadir Bekçi, artık vicdan azabı çekmek istemediğini söyledi.

Bekçi yaptığı açıklamada, "Emre ve Cansu ile saklandığımız barakayı Cansu'nun ağabeyi Cemal ve Aziz isimli kişi bastı" dedi. Cemal ve Aziz'in, Emre'yi önce dövdüğünü ardından da tutup bir yere götürdüğünü anlattı.

Show TV ekranlarında yayınlanan 'Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme' programında Kadir Bekçi isimli bir kişi, iki yıl önce ölen Emre Yıldız 'ın öldürüldüğünü itiraf etti. "Artık vicdan azabı çekmek istemiyorum" diyen Bekçi, gözaltına alınırken Emre Yıldız'ın ablası canlı yayında sinir krizi geçirdi.

Haberler.com'da yer alan habere göre, Emre Yıldız, 11 Ağustos 2018 günü Kadir Bekçi isimli arkadaşıyla Cansu isimli kadını kaçırmıştı. Tokat'ın Reşadiye ilçesinde gerçekleşen olaydan 12 gün sonra 23 Ağustos günü ise Emre Yıldız'ın cesedi 12 metrelik uçurumundan çıkarılmıştı.

Yapılan soruşturmada aralarında Emre Yıldız'ın da olduğu 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmiş ancak Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda cesedin çürümüş olduğu ve bu nedenle de Emre'nin kesin ölüm nedeninin anlaşılmadığı belirtilmişti. Rapor sonrası 6 kişi de cezaevinden tahliye edilmişti.

2018 yılında öldürülen Emre Yıldız'ın acılı annesi Gülseren Yıldız ile ablası Elif Yıldız, Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına başvurarak cinayetin aydınlatılmasını ve suçluların cezasını çekmesi gerektiğini söyledi. Canlı yayına Emre Yıldız'la birlikte Cansu isimli kadını kaçıran Kadir Bekçi de katıldı.

Emre'nin öldürüldüğünü itiraf etti

Geçtiğimiz gün yapılan canlı yayının ardından, Didem Arslan Yılmaz'la konuşmak istediğini söyleyen Kadir Bekçi, arkadaşı Emre'nin cinayete kurban gittiğini anlattı. Kadir yaptığı açıklamada, "Emre ve Cansu ile saklandığımız barakayı Cansu'nun ağabeyi Cemal ve Aziz isimli kişi bastı" dedi. Cemal ve Aziz'in, Emre'yi önce dövdüğünü ardından da tutup bir yere götürdüğünü anlattı.

Olaydan iki gün sonra Cemal'in akrabaları tarafından tehdit edildiğini söyleyen Kadir Bekçi, artık vicdan azabı çekmek istemediğini söyledi.

Olayın olduğu sırada Emre ile birlikte konteynırın içinde oturduklarını söyleyen Kadir Bekçi, Cemal ile Aziz'in oraya geldiğini ve Cemal'in Emre'ye vurduğunu söyledi. Bunun sonucunda Emre'nin öldüğünü ifade etti.

Sinir krizi geçirdi

Kadir Bekçi'nin itiraflarının ardından kardeşinin başına gelenleri öğrenen acılı abla Elif Yıldız ise canlı yayında sinir krizi geçirdi.

Cinayeti itiraf eden Kadir Bekçi ise Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından canlı yayında gözaltına alındı.