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Ekonomide ne oluyor?

Karavelioğlu: Bir virüs küreselleşmenin zayıf noktasını ortaya çıkardı

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, Barış Soydan'a yorumladı

20 Şubat 2020 17:34

Makine sektörünün diğer sektörlere göre daha hızlı küreselleştiğini ve tedarik zincirleri üzerinden iş gören bir sektör olduğunu söyleyen Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, Koronavirüs’ün(covis-19) dünya ticaretinin zayıf noktasını ortaya çıkardığını söyledi. 

Koronavirüs nedeniyle Türkiye’nin Çin’den ithal ettiği malların çıkış yapamadığını belirten Karavelioğlu, “Bir organik virüs, bilgisayar virüsü hızıyla dünyayı etkilemeye başladı. Koronavirüs Çin’deki makine ihracatını ve küresel ticareti de etkiledi. Bir virüs küreselleşmenin zayıf noktasını ortaya çıkardı” dedi. 

Türkiye’nin Çin ile yaptığı ticarette ithal ettiği ürünlerin virüs nedeniyle yüklenmediğini belirten Karavelioğlu, makine ihracatının etkilendiğini söyledi. Koronovirüs’ün ortaya çıktığı Vuhan şehrinin Çin’İn teknoloji geliştiren kentlerinden biri olduğunu söyleyen Karavelioğlu, “Çin'in ihracatının yüzde 45'i makine ve elektronikten geliyor. Şimdi herkes karantinada ve evlerinde oturuyor. Çin’in 430 milyar dolarlık makina ihracatı yaptığını ve bunun büyük kısmını Batı ülkelerine sattığını kaydeden Karavelioğlu, “Çin’in 430 milyar dolarlık ihracatının yarısını Batı sermayesinin yaptığı yatırımlar sağlıyor. Yani batının en nitelikli insanları Çin’de yaşıyor. Bunları orada tutmak ve orada yaşamaya ikna etmek durumu da var karşımızda. Çin sektörü her yıl yüzde 7 büyütmeye karar verdi. Koronavirüs batının bundan sonraki yatırım kararlarında daha dikkatli davranacağı bir ortamın alt yapısını hazırlamış oldu” diye konuştu. 

 

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