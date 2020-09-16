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Karantinayı delip sahilde "Ölmek istemiyorum" diye bağırmıştı, Covid-19 testi pozitif çıktı

Dilek M.'nin psikiyatri servisinde tedavi altına alındığı bildirildi

16 Eylül 2020 15:54

Antalya’da çocuğuyla birlikte Konyaaltı Sahili’ne gelip, "Hastayım, ölmek istemiyorum" diyerek bağıran kadının Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve aynı zamanda psikiyatri tedavisi de görmesi için hastaneye yatırıldığı öğrenildi.

TIKLAYIN - Karantinayı deldi, sahilde “Ölmek istemiyorum” diye bağırdı

Polisi ve sağlık ekiplerini alarma geçiren olay dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde meydana geldi. Çocuğuyla birlikte sahile gelen Dilek M. (31), yanındaki bavulda bulunan eşyaları etrafa saçmaya başladı. Bu sırada, ‘hastayım, ölmek istemiyorum’ diye bağıran Dilek B., iddiaya göre sahilde etrafa tükürmeye başladı. Sahilde kısa süreli panik oluşurken durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerinde bulunan cankurtaranlar ise maske takmayan kadını diğer tatilcilerden uzak tutmaya çalıştı. Polis, kayıtları incelediğinde, Dilek M.’nin 14 günlük ev izolasyon kaydının olduğunu tespit etti. Bunun üzerin polis ve cankurtaran ekipleri, kadının etrafında önlem alıp, tatilcileri alana yaklaştırmadı. İhbarla bölgeye çağrılan bir belediye çalışanı ise kadının bulunduğu alanın etrafını ve eşyalarını dezenfekte etti.

Sık sık çakıl taşlarını avuçladı

Bu sırada yanındaki çocuğuna sarılıp sürekli “Allah’ım yeter artık. İnsanlar ölmesin ne olur" diye bağıran Dilek M.’nin sürekli çakıl taşlarını eline alarak avuçladığı gözlendi. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dilek M.’yi sakinleştirerek ambulansla hastaneye kaldırdı.

Dilek M.'nin Covid-10 testinin pozitif olduğu, evde izole altında olması gerekirken karantina ihlali yaparak sahile geldiği tespit edildi. Dilek M.'nin psikiyatri servisinde tedavi altına alındığı bildirildi.

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