Karantinayı deldi, sahilde “Ölmek istemiyorum” diye bağırdı

Antalya’da yeni tip Koronavirüs şüphelisi kadın, çocuğuyla birlikte Konyaaltı Sahili’ne gelip, "Hastayım, ölmek istemiyorum" diyerek iddiaya göre etrafa tükürmeye başladı. Polis tarafından etrafına şerit çekilip kontrol altına alınan kadının Covid-19’dan dolayı evde izolasyon kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Çocuğuyla birlikte Konyaaltı Sahili'ne gelen Dilek M., yanındaki bavulda bulunan eşyaları 10.30 sıralarında etrafa saçmaya başladı.

Bu sırada, “Hastayım, ölmek istemiyorum” diye bağıran Dilek B., iddiaya göre etrafa tükürmeye başladı.

Sahilde kısa süreli panik oluşurken cankurtaranlar maske takmayan kadını tatilcilerden uzak tutmaya çalıştı.

Polis, kayıtları incelediğinde, Dilek M.'nin 14 günlük ev izolasyon kaydının olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine kadının etrafında önlem alınıp, tatilciler alana yaklaştırılmadı. Belediye ekipleri de harekete geçerek kadının bulunduğu alanı dezenfekte etti.

Bu sırada yanındaki çocuğuna sarılıp sürekli “Allah'ım yeter artık. İnsanlar ölmesin ne olur” diye bağıran Dilek M. sakinleştirilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tatilcilerden Volkan Yılmaz olayı anlattı:

"Çocuğu yüzmek için denize bıraktı. Sonra gülmeye başladı. Eşyalarını açtı. Ölmek istemiyorum diye bağırıyordu. Sonra bağırarak ağlamaya başladı. Protesto eder gibi alkış tutuyordu."

Kaynak: İHA