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Karantina kuralını ihlal eden genç yurtta karantinaya alındı

14 Eylül 2020 15:24

Bolu’da polis ekiplerinin uygulamasında karantina kurallarını ihlal ettiği belirlenen 1 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumu’na götürülerek karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu Batı Gişeleri çıkışında uygulama yapan polis ekipleri, durdurdukları bir otomobilin sürücüsüne GBT sorgusu yaptı. Yapılan sorgulamada sürücü Erhan D.’nin, Bolu'daki bir fabrikada çalışan ve korona virüs testi pozitif çıkan arkadaşlarıyla teması nedeniyle 14 gün karantinada olması gerektiği tespit edildi. Karantina kurallarını ihlal ettiği belirlenen Erhan D. hakkında yasal işlem yapan ekipler, 3 bin lira idari para cezası kesti.

İşlemlerin ardından Erhan D., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi kampüsünde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Seyyide Nefise Yurdu'na götürülerek karantinaya alındı.

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