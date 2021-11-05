Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, "TÜİK rakamları hafifletmeye çalışsa da milletimizin cebinde hissettiği enflasyon, %100’lere merdiven dayamıştır!" dedi.

Karamollaoğlu şunları söyledi;

"Her ne kadar TÜİK rakamları hafifletmeye, yokmuş gibi göstermeye çalışsa da milletimizin çarşı-pazarda, mutfağında, cebinde hissettiği enflasyon %50’leri aşmış, %100’lere merdiven dayamıştır!"

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayına ilişkin tüketici fiyat endeksini (TÜFE) açıklamış, buna göre enflasyon aylık yüzde 2,39 artarken, yıllık yüzde 19,89 olarak gerçekleşmişti. Enflasyon eylülde aylık yüzde 1,25, yıllık ise 19,58 olarak açıklanmıştı. Piyasalarda genel kanı enflasyonun yüzde 20'nin üzerinde gerçekleşmesi yönündeydi.

TIKLAYIN - Enflasyon ekimde yıllık yüzde 19,89'a yükseldi