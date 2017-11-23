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Spor

Karabağ-Chelsea maçına koreografi damgası!

23 Kasım 2017 13:43

Karabağ, Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesinde tribünlerdeki koreografi dikkat çekti. Kardeş ülke Azerbaycan'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcisi Karabağ, bu akşam Chelsea ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesinde tribünlerdeki koreografi dikkat çekti. Fenerbahçeli taraftarların desteğiyle yapıldığı öğrenilen koreografide İngilizce sözcüklerle şu cümle yazılıydı: "Evden uzakta ama ait olduğun yerde..." Karabağ takımı, daha önce taraftarlarının yaptığı bir koreografi ile gündeme gelmişti. Söz konusu koreografide bir grup taraftar A4 kağıtlarıyla Qarabağ yazmıştı. Bu koreografinin bazı kişilerce alay konusu edilmesinin ardından Galatasaray taraftarının yanı sıra pek çok taraftar grubundan Karabağ'lı taraftarlara aynı koreografiyle destek gelmişti.

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