Kar nedeniyle kapanan İstanbul-Ankara otoyolu havadan görüntülendi

İstanbul-Ankara otoyolu dün gece saatlerinden itibaren trafiğe kapandı. Ankara istikametinde kilometrelerce kuyruk oluştu.

İstanbul-Ankara otoyolu, dün gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı. Ücretli otoyolun, Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken, İstanbul yönünün açık olduğu görüldü. Ancak ücretsiz olan İstanbul-Ankara yolunda da trafiğin açık olması dikkat çekti.

Saatlerce bekleyen sürücülerin yakıtları bitti. Vatandaşlar, yolda mahsur kaldıkları yerin, en yakın tesise ne kadar uzaklıkta olduğunu birbirlerine sordu. Bazı vatandaşlar, kilometrelerce yürüyerek ulaştıkları en yakın tesisten ihtiyaçlarını satın alarak araçlarına geri döndü.



Uzun araç kuyrukları, ANKA Haber Ajansı'nın drone kamerası ile görüntülendi.