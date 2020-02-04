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Kar küreme aracını seyrederken TIR'ın altında kalıyordu

04 Şubat 2020 17:46

Sivas’ta bir sürücü kar küreme aracını seyredenken neredeyse yoldan geçmekte olan TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu; o anlar kameraya yansıdı.

Sivas- Erzincan karayolu Sivas’ın İmranlı ilçesinki bir dinlenme tesisinde meydana gelen olayda tesiste dinlenen bir TIR sürücüsü, yolda devam eden kar temizleme çalışmalarını izlerken neredeyse yoldan geçmekte olan bir TIR'ın altında kalıyordu.

Üzerine gelen TIR'ı son anda fark edip geri çekilerek, kurtulan sürücünün o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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