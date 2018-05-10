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Kapıyı kilitleyip uyuyan çocuğu itfaiye kurtardı

10 Mayıs 2018 20:29

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Yusuf Çelik'in (4), 5'inci kattaki dairenin kapısını arkadan kilitleyip, evde uyuyakalması paniğe yol açtı. Eve gelen itfaiye ekipleri, balkondan girdikleri evin kapısını açtı. Olay, öğleden sonra Cumhuriyet Mahallesi Hakkı Demirel Caddesi'ndeki bir apartmanın 5'inci katında meydana geldi. Neriman Çelik, esnaf olan eşi Mehmet Ali Çelik'in yanına gitmek için ayrıldığı evin kapısını oğlu Yusuf Çelik, arkadan kilitleyip uyuya kaldı. Eve gelen Neriman Çelik kapıyı açamayınca itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen ekipler, merdivenli araçla çıktıkları balkonun açık kapısından eve girip kapıyı açtı. Uyuya kalan oğullarına kavuşan Mehmet Ali ve Neriman Çelik çifti sevinç gözyaşları döküp, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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