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Kapadokya’da müze ve ören yerleri ziyarete açıldı

01 Haziran 2020 14:12

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerleri bugün itibarıyla yeniden ziyarete açıldı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Mart ayında kapatılan müze ve ören yerleri bugün itibarıyla yeniden ziyarete açıldı. Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Paşabağları ve Nevşehir’in merkezi ilçeye bağlı Göreme beldesinde bulunan Göreme Açık Hava Müzesi ziyaretçilerini bekliyor. Müze ören yeri girişinde turistlerin ateşleri ölçülürken müzelere maskesiz ziyaretçi alınmıyor.

Türkiye’de müze ve ören yerlerinin yeniden açılmasıyla birlikte Kapadokya Bölgesinin en çok ziyaret edilen müzesi konumunda yer alan Göreme Açık Hava Müzesinin ilk ziyaretçisi ise Beyaz Rusya’dan ve Moldova’dan gelen kadın turistler oldu. Göreme Açık Hava Müzesini ziyaret eden Nastya Trofımova, Kapadokya çok güzel. İlk gelen turist olmaktan çok mutluyum derken Moldovalı Snejana Ketova’da Kapadokya bölgesine ilk defa geliyorum ve çok güzel” diye konuştu.

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