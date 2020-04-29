T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kanala uçtuğu otomobilinin üzerinde kurtarılmayı bekledi

29 Nisan 2020 15:27

Kahramanmaraş'ta sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü İsa Kara, aracının üzerine çıkarak, yardım istedi. Kara, ihbarla gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kaza, sabah saatlerinde, merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Osman Bey Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobiliyle yolda giden İsa Kara, direksiyon kontrolünü kaybetti. Bunun üzerine Kara, aracıyla sulama kanalına uçtu. Kara, suya gömülen otomobilden kurtuldu ve üzerine çıkarak, kurtarılmayı bekledi. Sulama kanalının ortasındaki Kara'yı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kara, itfaiye merdivenine bağlanan iple itfaiye eri tarafından yukarı çekilerek kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan İsa Kara, kendisini kurtaran itfaiye erlerine teşekkür etti.

ETİKETLER

kahramanmaraşsulama kanalıisa kara

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Haziran 2020

Almanya'da ırkçılık kavramı nasıl tartışılıyor, sosyal ve kurumsal açıdan ırkçılığa karşı nasıl önlemler alınabilir?

"İktidar da biz de aceleci davranarak hata yaptık"

MHP'li belediye başkanı protestocularla görüştü: Başkan olmasam ben de size katılırdım ama sorumluluklarım var

Demet Akalın 'Mihriban' performansı eleştirilerine yanıt verdi: Üç aydır mal gibi yatıyorum, kendimi izleyemedim

Çocukları sevsin diye aldığı deve kuşları gelir kapısı oldu, yurt dışına ihraç yapmaya başladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya, Ankara ile Moskova arasında Suriye’den sonra yeni bir riskli...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sivas'ta 2 bin rakımlı tepenin zirvesinden yer altına inen bir...

Hüda Kaya'dan Diyanet'e eleştiri: Bizim adımıza ahkam kesemez, konuşacaksa hırsızlık...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Twitter, AK Trol ağını ifşa edip çökertti; Stanford raporladı: Gezi...

'Ölüm listesi' hazırlayan Sevda Noyan için istenen ceza belli...

Vaka sayısı beklenen rakamlara düşmeyince Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı...

24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya, Ankara ile Moskova arasında Suriye’den sonra yeni bir riskli...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sivas'ta 2 bin rakımlı tepenin zirvesinden yer altına inen bir...

Hüda Kaya'dan Diyanet'e eleştiri: Bizim adımıza ahkam kesemez, konuşacaksa hırsızlık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24