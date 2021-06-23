T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kanal İstanbul temel atma törenine 72 saat kala tören alanı kurulmaya başlandı

23 Haziran 2021 15:08

Kanal İstanbul projesi için Cumartesi günü yapılacak temel atma töreni öncesinde hazırlıklar başladı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı açılış için Kanal İstanbul şantiyesinde tören alanı oluşturuldu.

Kanal İstanbul projesinin başlangıç aşaması olan Sazlıdere Köprüsü için şantiye alanı geçtiğimiz haftalarda kuruldu. Şantiye alanında 26 Haziran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla temel atma töreni düzenlenecek. Temel atma törenine günler kala şantiyede tören alanı da kuruldu.

kanal istanbulkanaltören alanıhazırlık

Diğer Videolar

3 apartmanın çöktüğü Bozkurt'ta yıkımın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Merdan Yanardağ: RTÜK Başkanı ile görüşmek istedim, görüşmekten kaçtı; Anayasal suç işliyor

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Gazeteci fısıldaması ile söyleşi de gördü ülke sayende

CHP Genel Başkan Yardımcısı Adıgüzel, Erdoğan'ın katıldığı yayını paylaştı: Prompterlar, fısıldamalar havada uçuşuyor

Erdoğan: Şu an dünyada yangına en kısa sürede müdahale eden ülke konumuna girdik

Bursa'da metroda müzik çalan gençler ile bir vatandaş arasında tartışma çıktı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24