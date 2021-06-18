Kanal İstanbul güzergahında 26 Haziran hazırlığı

Kanal İstanbul'un ilk temelinin atılacağı alanda, temelin atılacağı 26 Haziran için hazırlıklar sürüyor.

Kanal İstanbul'un ilk temeli 26 Haziran'da atılacak. Kanal'ın üzerinde yer alacak köprülerden birinin temeli atılarak başlanacak projeyle ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Kanal İstanbul'un da ilk köprüsünün temelini 26 Haziran'da atıyoruz. Sazlıdere geçişinde Başakşehir-Bahçeşehir-Kayaşehir arasındaki ulaşımı sağlayacak olan gergili eğik askılı köprünün imalatına başlıyoruz. Köprünün genişliği 46 metre olacaktır" dedi.

Öte yandan Kanal İstanbul'a bilim dünyasından ve toplumun pek çok kesiminden tepkiler yükselirken, bunun Marmara Denizi'nde yaratacağı tahribata vurgu yapılıyor.