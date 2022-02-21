T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kaldırımda motosilketiyle sürüklenerek yayaya çarptı

Motosiklet sürücüsü ve motosikletin çarparak sürüklediği vatandaş tedaviyi kabul etmeyerek yola devam etti

21 Şubat 2022 21:00

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet sürcüsü kaldırımdaki yayaya çarptı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Aşağı Pazarcı Mahallesi 1005 Sokak ile İbrahim Sözen Caddesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, ters yönden gelen sürücüsü ve plakası belirlenemeyen motosiklet, İbrahim Sözen Caddesi’nden önüne çıkan araca çarpmamak için frene basınca kaldırımda sürüklenmeye başladı.

Tedaviyi kabul etmedi

Motosikletteki yolcu yola düşerken, aldığı malzemelerle evine giden bir vatandaş da motosikletin çarpması sonucu sürüklendi. Bu sırada işyerinin önünde masada servis bekleyen bir aile ile onlara servis yapan garson şans eseri motosikletin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çevredeki vatandaşlar kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Motosiklet sürücüsü ve motosikletin çarparak sürüklediği vatandaş tedaviyi kabul etmedi.

Motosikletin çarparak sürüklediği vatandaşın kazanın ardından, “Evimde misafir bekliyor. Tavuğum mahvoldu. Benim tavuğumu alın” dediği, motosiklet sürücüsünün marketten aldığı tavuğu vermesinin ardından bir şey olmamış gibi eşyalarını alıp yoluna devam ettiği öğrenildi.

Motosiklet sürücüsünün de trafik ekipleri gelmeden kayıplara karıştığı bildirildi.

Öte yandan, kaza anı ve yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

 

kaldırımyayamotosiklet

Diğer Videolar

Adana'da hırsızların demirlerini çaldığı yüksek gerilim hattı direği devrildi

Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul için zaman daralıyor; 7.0'ın üzerinde bir deprem ile sınanacak

Yamaç paraşütü kapanan iki pilot 200 metreden denize indi

İlahiyatçı Fatih Çıtlak’ın sahur programında yaptığı gaf viral oldu

Havai fişekler kahvehaneye düştü, panik anları kamerada

CHP'li Tanrıkulu, cezaevinde işkence iddiasını Meclis'e taşıdı; "Çürüttünüz, gerçekten çürüttünüz Türkiye'yi de"

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24