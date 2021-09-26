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Kalbi duran kediyi hayata döndürmek için zamanla yarıştı

İtfaiye eri dakikalarca kalp masajı yaparak hayata döndürdüğü kediyi daha sonra elleriyle besledi

26 Eylül 2021 12:00

Kocaeli’nin Derince ilçesinde iki bina arasında sıkışarak kalbi duran yavru kedi, kendisini kurtaran itfaiye ekibinin kalp masajı ile hayata döndü. İtfaiye eri dakikalarca kalp masajı yaparak hayata döndürdüğü kediyi daha sonra elleriyle besledi.

Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi Vardar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki bina arasında sıkışan kediyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışma ile yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

Başarılı kurtarmanın ardından bir itfaiye eri kalbinin durduğunu fark ettiği yavru kediye dakikalarca kalp masajı yaptı. Yavru kediyi hayata döndüren itfaiye eri, daha sonra ona elleriyle su içirerek kendine gelmesini sağladı. Yavru kedi, yapılan kontrolün ardından doğaya salındı.

Kaynak: İHA

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