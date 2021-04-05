'Kahve Kuzu' cips yiyor, kedi ve köpekle oynuyor, sahibiyle işe gidiyor

Adana’da yaşayan Burçin Umay’ın bir haftalıkken yanına aldığı ve Kahve adını verdiği kuzu, cips yemeyi çok seviyor, evin kedi ve köpeğiyle çok iyi anlaşıyor. Kuzu, sahibiyle birlikte işe bile gidiyor.

Aralık ayında küçükbaş hayvan çiftliği bulunan yakınını ziyaret eden Burçin Umay, çiftlikte koyunlardan birinin doğum yaptığı kuzusunu, sütü gelmeyince besleyemediğini gördü. Kuzuyu sahiplenen Umay, yanına alıp eve getirdi. Veteriner kontrolünden geçirerek bakımlarını yaptırdığı kuzuya 'Kahve' adını veren Umay, evinde büyütmeye başladı.

4 aydır hiç yanından ayırmadığı kuzuya kıyafet giydirip, altına bebek bezi bağlayan Umay, sosyal aktivitelerini de yine kuzuyla yapmaya başladı. Kahve ile akşamları cips yiyerek film izleyen Umay, çektiği eğlenceli videoları da sosyal medya hesabından paylaştı. Umay'ın iş yerinde müşterilerini kucağında karşıladığı kuzusu, kısa sürede herkesin ilgi odağı oldu.

"Düzenli olarak film izliyoruz"

Kuzuya aldıkları ilk günden itibaren evde baktıklarını ve 3 ay boyunca sütle beslediklerini anlatan Burçin Umay, "Beni annesi olarak görüyor. İlk geldiği günden itibaren hep benimle uyudu. Bizimle iş yerimize geliyor. Evde düzenli olarak film izliyoruz. Bana eşlik ediyor. İş yerimizin olduğu caddede artık herkes ona alıştı. Caddenin maskotu oldu. Bazı insanlar köpek sanıp, sevmeye geliyor. ‘Ay yerim’ diyorlar bizde onlara ‘yemeyin alınıyor’ diyoruz" dedi.

​Cips yemeyi çok seven, evin kedi ve köpeğiyle çok iyi anlaşan Kahve’nin biraz yaramaz olduğunu, bol bol tabak ve bardak kırdığını anlatan Umay "Onun için bahçeye bir ev yapıyoruz. Pembeye boyayıp duvarlarına fotoğraflarını asacağız" ifadesini kullandı.