Kahve kremasına Van Gogh kopyalayan barista

Kahve kreması üzerine çizilen kalp, çiçek gibi şekiller özellikle Instagram'da her zaman en çok paylaşılanlar arasında gelmiştir. Ancak Güney Koreli barista (kahve uzmanı) Lee Kang-bin, kahve üzerine çizim işini başka bir seviyeye taşımış durumda… Lee, çeşitli renkte besin boyaları kullanarak kahve köpüğünü bir tablo gibi kullanıyor. Öyle ki, kağıt üzerine yansıtması dahi güç olan, ressam Edward Munch'un "Çığlık" isimli resmini ustalıkla kremaya çizmeyi başarıyor. 26 yaşındaki ressam baristanın sahibi olduğu başkent Seul'ün merkezindeki kafe, kahve severler kadar hızlı Instagram kullanıcılarının da favorisi… Lee'nin 15 dakikalık emekle hayata geçirdiği resimli kahveler yaklaşık 30 liraya satılıyor.