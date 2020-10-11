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Kahramanmaraş'taki yangınlarda 65 hektar orman alanı zarar gördü

11 Ekim 2020 13:00

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ve Andırın ilçelerinde çıkan orman yangınlarında 65 hektar alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, merkez Onikişubat ilçesi Ayşe Pınarı Musalar mevkiinde önceki gün, Andırın ilçesi Kuzgun Mahallesi kırsalında ise dün çıkan orman yangınları tamamen kontrol altına alındı. Gece boyunca yangın bölgelerinde soğutma çalışması yapıldı. 220 personel, 55 arazöz, 10 su tankı, 4 dozer ve 6 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangınlarda ilk belirlemelere göre 65 hektar alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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