Kağıthane’de maganda kurşunu; teras katından binalara rastgele ateş açtı

İstanbul Kağıthane’de bir kişi, gece yaşadığı rezidansın terasından binalara ateş açtı. Kurşunlar yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki binada yaşayan iki ailenin evine isabet etti.

Ateş açtığı anları kaydettiren maganda ise Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Baskın sonucunda Gökhan Ç. olayda kullandığı tabancaya birlikte yakalandı. Polis ekiplerinin teras katında yaptığı incelemelerde çok sayıda kovan ele geçirildi.

Magandanın olayı gerçekleştirdiği esnada tabancasından çıkan kurşunlardan 2’si yaklaşık 1 kilometre ileride bulunan binadaki iki dairenin camından içeriye girdi. O esnada evde 2 çocuğu ve eşiyle birlikte uyuyan çilingir Ali İşbilir’in yatak odasının camından kurşun içeriye girdi.

Olay anı görüntüleri ortaya çıkarken ve kurşunların hedefi olan evde bulunanlar yaşadıkları panik anını anlattı.