Kağıthane'de 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı çatışma kamerada

İstanbul Kağıthane’de, Sultan Selim Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde saat 02.50 sıralarında silahlı çatışma yaşandı. Çatışma sırasında seyir halindeki araçtan açılan ateş sonucu 23 yaşındaki Sefkan Çelik hayatını kaybetti.

Başından vurulan genç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

23 yaşındaki bir genç, daha önce husumetli olduğu kişilerle silahlı çatışmaya girdiği noktada yeniden saldırıya uğradığı belirtildi.

Çatışma sırasında bir otomobilden 3 saldırgan Sefkan Çelik'e kurşun yağdırdı. Saldırı sonucunda Sefkan Çelik başına 2 adet ve sağ ayağına 1 adet isabet eden kurşunla ağır şekilde yaralanırken, Oğuzhan Günbay (33) ise sol dizinden ve sağ ayak topuğuna isabet eden kurşunla hafif şekilde yaralandı.

Olayın ardından saldırganlar kaçarken yere yığılan Çelik, çevredeki vatandaşların yardımıyla taksiye bindirilerek Kağıthane Devlet Hastanesine götürüldü. Hemen ameliyata alınan Sefkan Çelik yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan hafif yaralı Günbay ise Kağıthane Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Aracın geliş ve kaçış istikametine yönelik güvenlik kamera çalışması yapan polis ekipleri, görgü şahitlerinin de ifadesi aldı. Öte yandan saldırıda öldürülen Sefkan Çelik’in geçtiğimiz Eylül ayında silahlı çatışmaya girdiği, yanındaki arkadaşının yaralandığı ve kendisinin de yara almadan kurtulduğu ortaya çıktı. Çatışma anları kameralara saniye saniye yansırken, otomobilden ateş açan saldırganın ise Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandığı bilgisine ulaşıldı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kimliğini tespit ettikleri saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.