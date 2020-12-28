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Kaftancıoğlu paylaştı: "Asgari ücreti 2825 lira olarak belirleyenlere gelsin bir annenin sessiz çığlığı..."

Kaftancıoğlu, "Asla umutsuz olmayacağız" dedi

28 Aralık 2020 12:31

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, 2021 asgari ücretini brüt brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açılanmasının ardından Twitter hesabından "Asgari ücreti 2825 lira olarak belirleyenlere gelsin bir annenin sessiz çığlığı..." notuyla bir vatandaşın geçinemediğini ve hayat zorluğunu anlattığı anları paylaştı. 

O anları paylaşan Kaftancıoğlu, "Asla umutsuz olmayacağız" diye yazdı. 

TIKLAYINIZ - 2021 asgari ücreti belli oldu: 2 bin 825 TL 90 kuruş

TIKLAYINIZ - DİSK'ten 2 bin 825 lira olan asgari ücrete ilk tepki: İşçiler bir kez daha açlığa, sefalete mahkum edilmiştir

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