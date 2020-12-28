Kaftancıoğlu paylaştı: "Asgari ücreti 2825 lira olarak belirleyenlere gelsin bir annenin sessiz çığlığı..."

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, 2021 asgari ücretini brüt brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açılanmasının ardından Twitter hesabından "Asgari ücreti 2825 lira olarak belirleyenlere gelsin bir annenin sessiz çığlığı..." notuyla bir vatandaşın geçinemediğini ve hayat zorluğunu anlattığı anları paylaştı.

O anları paylaşan Kaftancıoğlu, "Asla umutsuz olmayacağız" diye yazdı.

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