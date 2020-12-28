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DİSK'ten 2 bin 825 lira olan asgari ücrete ilk tepki: İşçiler bir kez daha açlığa, sefalete mahkum edilmiştir

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu açıklanan asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu

28 Aralık 2020 11:49

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 asgari ücretini brüt brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıkladı. Bakan Selçuk, "Verdiğimiz asgari ücret desteğini bu sene tüm işletmeler için 756 lira olarak sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu da açıklanan asgari ücret için açıklamada bulundu. Çerkezoğlu, "Bir kez daha enflasyon karşısında, dolar, altın fiyatları karşısında gerileyen, büyümeden hiçbir şekilde pay alamayan, işçinin ailesiyle geçinmesi açısından son derece yetersiz olarak açıklanmıştır. İşçiler bir kez daha yok sayılmıştır. İşçiler bir kez daha açlığa, sefalete mahkum edilmiştir. Bu adaletli değildir, insaniyetli değildir. Bu mu işçiye reva gördüğünüz? Türkiye'de saatlik işçi maliyeti 5.6 dolar, gelin ey yabancı sermaye 'burası ucuz emek cenneti' diyordunuz ya işte bu asgari ücretle bunu bir kez daha teyit ettiniz. burası  Bilin ki bu dava burada bitmez." ifadelerini kullandı. 

TIKLAYINIZ - DİSK'ten asgari ücret açıklaması: "İnsanca bir ücret istiyoruz"

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