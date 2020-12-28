DİSK'ten asgari ücret açıklaması: "İnsanca bir ücret istiyoruz"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısı sürerken, DİSK "İnsanca bir ücret istiyoruz" dedi.

DİSK, komisyonun karar toplantısı sürerken Kadıköy'de açıklama yaptı. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun yaptığı basın açıklamasında, 'insanca bir ücret' vurgusu yapıldı. Açıklamada "Asgari ücret Türkiye'de milyonların meselesidir. Asgari ücret memleket meselesidir. Sadece asgari ücretle çalışan 10 milyon işçiyi ve ailelerini değil, ülkede emeğiyle geçinen herkesin hayatını belirlemektedir. Sadece bir masa başı pazarlığı değildir. Ülkenin en büyük paylaşım mücadelesi bir masa başı pazarlığıyla belirlenemez diyoruz" denildi.