Kaftancıoğlu'ndan AKP'li Gökkuş'a: Türkan Saylan çağdaş bir Cumhuriyet kadınıdır, sen kimsin? Hadsiz

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Twitter'dan yaptığı paylaşımda İBB AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş 'un Türkan Saylan 'la ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. Kaftancıoğlu, Türkan Saylan için "Toplumun çoğunluğunu teşkil eden insanların ortak değerlerine saygı duymayan biridir. Türkan Saylan Türk milletini temsil eden biri değildir" diyen Gökkuş'a "Türkan Saylan çağdaş bir Cumhuriyet kadınıdır, sen kimsin? Hadsiz" yanıtını verdi.

"Türkan Saylan hocamdır. Türkan Saylan Lepra hastalığını bitirendir. Türkan Saylan kız çocuklarını topluma kazandırandır. Türkan Saylan Cumhuriyetin yetiştirdiği bir doktordur. Türkan Saylan çağdaş bir Cumhuriyet kadınıdır. Sen kimsin? Hadsiz"

Gökkuş ne demişti?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde Türkan Saylan'ın adının bir sokağa verilmesi için verilen teklifin bir yıldır bekletilmesi gerilim yaratmıştı. AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, "Türkan Saylan toplumun çoğunluğunu teşkil eden insanların ortak değerlerine saygı duymayan biridir. Türkan Saylan Türk milletini temsil eden biri değildir. Burada bulunduğumuz sürece bu kişinin ismini hiçbir yere vermeyeceğiz" demişti.

ÇYDD'den Gökkuş'a yanıt

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nden Gökkuş'a, "Hadsiz beyanları şiddetle kınıyor ve iade ediyoruz!" yanıtı verildi.

ÇYDD'den yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Aralık ayı toplantılarının 3. oturumunda, Prof. Dr. Türkan Saylan’ın Beşiktaş Arnavutköy’de yaşamının sonuna kadar yaşadığı sokağa adının verilmesine ilişkin önerinin nedensizce bekletilmesi konusunun gündeme taşınması üzerine AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş’un konu hakkında yaptığı açıklamayı ve Türkan Saylan için kullandığı hadsiz beyanları şiddetle kınıyor ve iade ediyoruz! Unutulmamalıdır ki, Türkan Saylan sadece bir tıp doktoru değil, bilim insanı, yazar ve eğitimci kimliklerinin yanı sıra gerçek bir yurtsever olarak ülkemizin her kesimine yardım eli uzatmış, yaptığı öncü çalışmalarla toplumda bir aydınlanma ve çağdaşlaşma idealizmi yaratmıştır. Türkan Saylan “ortak değerlere saygı duymayan” bir kişi değil, ömrü boyunca toplumda “ortak değerler” yaratmak için çalışan bir aydındır" denildi.

TIKLAYIN - Türkan Saylan'ı hedef alan AKP'li meclis üyesine ÇYDD'den yanıt: Hadsiz beyanları şiddetle kınıyor ve iade ediyoruz!