Kafede bıçaklı saldırıya uğrayan ve çevredekiler tarafından kurtarılan İmran Çelik: Benim ve çocuğumun can güvenliğinin sağlanmasını istiyorum

Manisa'nın Soma ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Turgay Çelik tarafından kafeteryada bardak ve meyve bıçaklı saldırıya uğrayan İmran Çelik, "1 ay önce hastanede dinlenme odasında beni dövmüştü. Darp raporu aldım fakat orada kameralar olmadığı için bunu ispat edemedim" diyerek sık sık tehdit edildiğini söyledi.

Daha önce de defalarca şiddete maruz kaldığını belirten İmran Çelik, Turgay Çelik'in kendisine saldırdığı anları anlatırken "Dava açmamdan önce de sürekli beni 'Benden boşanırsan seni öldürürüm. Topuklarına sıkarım. Olan Asya'ya kızına olur' diyerek, tehdit ediyordu" diye konuştu. "Serbest kalırsa beni öldürecek" diyen Çelik, "Kendimin ve çocuğumun can güvenliğinin sağlanmasını istiyorum" dedi.

"Serbest kalırsa beni öldürecek"

Eşinin psikolojik sorunları olduğunu ve olmadık şeyleri yaşanmış gibi gördüğünü belirten İmran Çelik, çok korktuğunu ve ölmek istemediğini söyledi. İmran Çelik, "Hiçbir kadın şiddeti hakketmiyor. Ben de haketmediğimi düşünüyorum. Olay anında şok geçirdim, ne olduğunu anlaşamadım. Kızımı seviyordum. Bir baktım o anda başımda bardak kırıldı. Şu an burada olamayabilirdim. Adalet yerini bulsun istiyorum. Tutuklanmasını istiyorum. Serbest kalırsa beni öldürecek. Kendimin ve çocuğumun can güvenliğinin sağlanmasını istiyorum. O an bebek arabası yere de düşebilirdi, kızım beyin kanaması da geçirebilirdi. Belki de bebeğim ölebilirdi. Bebeğimi de görmesini istemiyorum. Ona da zarar verebilir" diyerek çocuğu için de yaşadığı endişeyi de dile getirdi.

"Benim yaptığımı herkes yapmalı"

Olaya müdahale edip, Çelik'i boşanma aşamasındaki eşi Turgay Çelik'in elinden kurtaran emekli İsmail Çiçek ise gözünün önünde kadına yapılan şiddete kayıtsız kalmadığını belirtip, o anları şöyle anlattı:

"Kadın şiddetine karşıyım. Kadın bir çiçektir. Erkeği de doğuran bir kadındır. Kadını döven annesini de döver. Bugün olsa yine aynısını yaparım. Kadına şiddet nedir, gücü gücüne yetene gitsin. Bir anda oldu. Karşımdaki bir kadına bardak vurma, bıçak vurma, o nasıl bir hareket yapacağını düşünemiyorsun. Her insan, insanı korumalı. İnsan insana zarar vermemeli. Bu kadın, çocuk, kim olursa olsun zarar vermemeli. Ben kimseyi kurtarmadım. Benim yaptığımı herkes yapmalı. Tekrar söylüyorum. Her insanoğlunun şiddete son vermeli, özellikle de kadın şiddetini bitirmesi lazım."

Saldırıdan sonra kaçmaya çalışan Turgay Çelik kaferyanın sahibi Murat İnce tarafından yakalandı. Olaya tanık olan çevre esnafı ise Çelik'in eşine saldırıp, darbettiğini öğrenince linç etmeye kalkıştı. Saldırgan eş, daha sonra olay yerine gelen polise teslim edildi. Gözaltına alınan Çelik, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.