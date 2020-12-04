Kafe ve bar çalışanlarından sessiz eylem: "Sermayeye teşvik, halka açlık"

Koronavirüs salgının şiddetini yeniden artırmasının ardından kısıtlamalar kapsamında çalıştıkları iş yerleri kapatılan kafe ve bar emekçileri, İstanbul -Kadıköy'de sessiz eylem yaptı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle paket servise geçen ya da kapatılan kafe ve bar çalışanları Kadıköy Süreyya Operası önünde dayanışma için bir araya geldi.