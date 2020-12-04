Kafe ve bar çalışanlarından sessiz eylem: "Sermayeye teşvik, halka açlık"

Koronavirüs salgının şiddetini yeniden artırmasının ardından kısıtlamalar kapsamında çalıştıkları iş yerleri kapatılan kafe ve bar emekçileri, İstanbul -Kadıköy'de sessiz eylem yaptı.
Koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle paket servise geçen ya da kapatılan kafe ve bar çalışanları Kadıköy Süreyya Operası önünde dayanışma için bir araya geldi.
Ellerinde dövizler taşıyan grup sessiz eylem yaptı.
"Biri yer biri bakar, isyan orada kopar", "Sermayeye teşvik, halka açlık" gibi dövizler taşıyan grup "Geçinemiyoruz" dedi.