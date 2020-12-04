T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kafe ve bar çalışanlarından sessiz eylem: "Sermayeye teşvik, halka açlık"

Koronavirüs salgını kapsamında çalıştıkları iş yerleri kapatılanlar eylem yaptı

04 Aralık 2020 19:08

Koronavirüs salgının şiddetini yeniden artırmasının ardından kısıtlamalar kapsamında çalıştıkları iş yerleri kapatılan kafe ve bar emekçileri, İstanbul -Kadıköy'de sessiz eylem yaptı.
 
Koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle paket servise geçen ya da kapatılan kafe ve bar çalışanları Kadıköy Süreyya Operası önünde dayanışma için bir araya geldi.
 
Ellerinde dövizler taşıyan grup sessiz eylem yaptı.

 "Biri yer biri bakar, isyan orada kopar", "Sermayeye teşvik, halka açlık" gibi dövizler taşıyan grup  "Geçinemiyoruz" dedi. 

ETİKETLER

kafe ve bar çalışanlarıprotestosessiz eylem

Diğer Videolar

ABD seçimini anlama rehberi | Oval Ofis'e 'bir numara' olarak geri dönüyor; Joe Biden kimdir?

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Ocak 2021

Sendikalaştıkları için işten atılan PTT işçileri: Hükmet yetkilileri ile görüşemezsek Ankara'ya yürüyeceğiz

AKP'li belediye başkanının cinsiyetçi ifadeleri tepki çekti: "Karılar gibi dedikodu yakışmaz"

Okan Bayülgen'den canlı yayında Gülben Ergen'i kızdıran sözler!

Davutoğlu, Selçuk Özdağ'a saldırıya ilişkin Soylu’nun sözlerini yorumladı: “İçişleri Bakanı’nı muhatap almam”

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

17 yaşındaki yeğenine tecavüz ettiği DNA raporuyla kanıtlanan Osman Çur,...

Mesut Özil’in gençlik yıllarında verdiği röportaj ortaya çıktı: "Türkiye'de takım...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Hafta içi sokağa çıkma yasağı saati 23.00’e çekilebilir, okullar...

Sefirin Kızı dizisinde Neslihan Atagül'ün yerini alacak oyuncu belli oldu...

Sedat Peker, Kuzey Makedonya'dan "kalış amacına aykırı davranış"tan sınır dışı...

'Kırmızı Fularlı Kız' paylaşımı gerekçesiyle gazeteci Cengiz Çandar hakkında 'yakalama...

CHP'li Başarır: Mersin Akkuyu'da art arda iki büyük patlama yaşandı;...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

17 yaşındaki yeğenine tecavüz ettiği DNA raporuyla kanıtlanan Osman Çur,...

Mesut Özil’in gençlik yıllarında verdiği röportaj ortaya çıktı: "Türkiye'de takım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24