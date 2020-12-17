Kafe-bar çalışanlarından sessiz "geçinemiyoruz" eylemi: "Açlıktan da Koronavirüs'ten de ölmeyeceğiz"

Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle getirilen kısıtlama sonrası işletmelerin kapanmasından etkilenen kafe ve bar çalışanlarının sessiz eylemleri sürüyor. Kadıköy Süreyya Operası önündeki eylemin ardından Şişhane Meydanı'nda toplanan işçiler bugün de Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda sessiz eylem yaparak "geçinemiyoruz" dedi.

Kafe bar çalışanları “Önlemlerle geçinemiyoruz, hayatımızı istiyoruz. Taleplerimiz kabul edilene kadar sokaklarda olacağız! Bu eylemlere daha sonra da devam edeceğiz” dedi.

30 Kasım'daki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından alınan yeni tedbirleri açıklayan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri, paket servis haricinde hizmet veremeyeceğini duyurmuştu.