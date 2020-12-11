"Geçinemiyoruz" diyen kafe-bar işçilerinden ikinci kez sessiz eylem: Taleplerimiz kabul edilene kadar sokaklardayız!

Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın son kısıtlama genelgesinden etkilenen kafe ve bar çalışanları Kadıköy Süreyya Operası önündeki sessiz eylemin ardından bugün Şişhane Meydanı'nda seslerini duyurmaya çalıştı.

Kafe bar çalışanları “Önlemlerle geçinemiyoruz, hayatımızı istiyoruz. Taleplerimiz kabul edilene kadar sokaklarda olacağız! Bu eylemlere daha sonra da devam edeceğiz” dedi.

30 Kasım'daki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından alınan yeni tedbirleri açıklayan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri, paket servis haricinde hizmet veremeyeceğini duyurmuştu.

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