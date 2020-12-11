T24 LogoT24 Logo
Haberler

"Geçinemiyoruz" diyen kafe-bar işçilerinden ikinci kez sessiz eylem: Taleplerimiz kabul edilene kadar sokaklardayız!

'Sessiz' eylemde taleplerini bir kez daha dile getirdiler

11 Aralık 2020 17:47

Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın son kısıtlama genelgesinden etkilenen kafe ve bar çalışanları Kadıköy Süreyya Operası önündeki sessiz eylemin ardından bugün Şişhane Meydanı'nda seslerini duyurmaya çalıştı.

Kafe bar çalışanları “Önlemlerle geçinemiyoruz, hayatımızı istiyoruz. Taleplerimiz kabul edilene kadar sokaklarda olacağız! Bu eylemlere daha sonra da devam edeceğiz” dedi.

30 Kasım'daki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından alınan yeni tedbirleri açıklayan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri, paket servis haricinde hizmet veremeyeceğini duyurmuştu. 

TIKLAYINIZ - İçişleri Bakanlığı'ndan 'sokağa çıkma kısıtlaması' genelgesi; işte ayrıntılar ve istisnalar

ETİKETLER

Şişhaneİşçiler BakanlığıKoronavirüsEylemKafe ve Bar çalışanları

Diğer Videolar

Edirne’deki TIR yoğunluğu böyle görüntülendi: 1400 tane...

Kamerun'da katliam gibi kaza: 53 ölü, 21 yaralı

Sağlık Bakanı'na "Kırın kodları" demişti; Sevilay Yılman sonucu canlı yayında öğrendi: "Bomba bir mesaj"

Holokost Kurbanlarını Anma Günü | 6 milyondan fazla insan sanal ortamda anılacak

HDP'li Kenanoğlu: 2012’den bu tarafa 37 ayrı yerde Aleviler fişlenmiş; bakanlık cevap vermiyor

Eren Keskin: Sidar Uygurlar cinayetinin faili, acılı aileye karşı saldırgan tavrını devam ettiriyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sokak röportajından: "AKP geldikten sonra teknoloji ilerledi; görüntülü konuşamıyorduk"...

Yeşim Salkım Süleyman Soylu'ya seslendi: Uludağ'da kimsede maske ve mesafe...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Altan’ın açtığı dava, KHK ihraçlarıyla ilgili 'sırları' deşifre etti:...

Koç Holding CEO'su Çakıroğlu: Uzaktan çalışma 35 bin ofis çalışanımız...

UltrAslan'dan Rasim Ozan'a: Yalı Sever FETÖ artığının şimdi de Yalı...

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Büyükhelvacıgil: Mühim olan fiyat değil;...

Yaşadığı 'ekstrem orgazm' sonu oldu; beynindeki damarlar yırtılınca hayatını kaybetti...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sokak röportajından: "AKP geldikten sonra teknoloji ilerledi; görüntülü konuşamıyorduk"...

Yeşim Salkım Süleyman Soylu'ya seslendi: Uludağ'da kimsede maske ve mesafe...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24