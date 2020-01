Kadınlardan sonra erkekler de söyledi: Dolana, ay dolana; bir oyum var vereyim, 'Hayır'lı olana

Nar Kadın Dayanışması'nın 'ha ha ha hayır' şarkısının ardından, bu kez de erkeklerden 'hayırlara sözümüz var' diye bir video geldi. Ankara Nar Kadın Dayanışması, Anayasa değişikliği ile getirilmeye çalışılan 'tek adam rejimine' karşı geçtiğimiz günlerde 'ha ha ha hayır' adıyla bir video yayınlamıştı. Video sosyal medyada gündem olmuş, binlerce kez paylaşılmıştı. Bu videonun ardından bu kez de erkeklerden 'Hayırlara sözümüz var' diye bir video geldi. Bir kahvede çekilen videoda erkekler, "Yeter ulan! Biz de varız, buradayız. Söz konusu vatansa, ayaktayız! Biz de hayırlısı diyoruz" dedi. 'Hayırlara sözümüz var' videosundaki şarkının sözleri: Bazı adamlar bir araya geldik, bir cevabımız olmalı. Pişti olmak bize yakışmaz, fikre saygısızlık olmaz. Yüreğimizin gücünü, haydi al gel özünü! İşsizlik tavanda, çarşıda pazarda.. Yeter ulan! Biz de varız, buradayız. Söz konusu vatansa, ayaktayız! Biz de hayırlısı diyoruz. Sözümüz yürüsün her an ha ha ha ha Çayı da fazla içeriz, Yeter ki neşeli olunsun ha ha ha ha. Hatta; savur tesbihi! Biz isyanın kendisiyiz! Ha ha ha ha. Alemin adamları geliyor! Ayaktayız inatla, her an ha ha ha ha. HAYIR! Dolana, ay dolana Dolana, gün dolana. Bir oyum var vereyim; HAYIR'lı olana.