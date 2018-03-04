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Kadınlardan "Savaşa, OHAL'e, cinsiyetçiliğe hayır" mitingi

04 Mart 2018 18:47

İstanbul 8 Mart Kadınlar Platformu öncülüğünde, “Savaşa, OHAL'e, cinsiyetçiliğe karşı emeğimiz, kimliğimiz ve özgürlüğümüz için direniyoruz” sloganlarıyla başlayan miting Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda gerçekleştiriyor. Mitingde ilk olarak Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile işinden ihraç edilen Sema Uçar konuştu. Uçar, “İşimize geri dönmek istiyoruz” dedi. Sema Uçar, tek taleplerinin iş olmadığını aynı zamanda barış ve özgürlük talep ettiklerini de ifade ederek şöyle devam etti: “Nerede olursak olalım içeride dışarıda evde işte özgürlük mücadelesi veren kadınlarla bir araya geldik. Mücadelemiz sürecek. Vardık var olacağız.”

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kadınlar günü ohalsavaşcinsiyetçiliğe hayır mitingi

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