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Kadınlar, Kadıköy'de bir araya geldi: 'Hayatları için direnen Afganistanlı kadınların yanındayız'

"Göçmenlerin hedef alınmasını asla kabul etmiyoruz"

20 Ağustos 2021 20:30

Kadınlar, Taliban'ın başkentine girdiği Afganistan'daki kadınlara destek olmak için İstanbul Kadıköy'de toplandı. Dayanışma mesajı veren kadınlar 'Hayatları için direnen Afganistanlı kadınların yanındayız', ''Taliban'ı biz kadınlar tanımıyoruz', 'Dayanışma sınır tanımaz' pankartları taşıdı. 'Kadın dayanışması sınırları aşıyor' sloganları atıldı. 

Yapılan açıklamada "Savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınmak zorunda kalan ve gündelik yaşantılarında sömürüyü ve şiddeti en ağır şekilde hisseden göçmenlerin hedef alınmasını asla kabul etmiyoruz" denildi. 

 

istanbulkadıköy

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